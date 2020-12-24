По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 19 районах.По полученной информации на 24 декабря 2020 года, общее число заболевших в регионе достигло 66 307 нижегородцев, из них 28 740 проживают в Нижнем Новгороде, 37 567 – в районах и городских округах области.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 556 человек) и на Бору (3 603 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 228 человек, и 1 869 жителей Балахнинского района.Количество зараженных по районам Нижнего Новгорода:Автозаводский – 7 051Ленинский – 4 646Советский – 3 882Канавинский – 3 139Сормовский – 2 866Московский – 2 673Нижегородский – 2 249Приокский – 2 234К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!