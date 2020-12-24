Нижегородцы поблагодарили за врачей за работу. Пациенты, лечащиеся от коронавируса в городской клинической больнице № 28, рассказали о том, с какими симптомами попали в медучреждение и какой уход за ними совершался.- Поступил в тяжелом состоянии, плохо дышал, температура высокая под 38. Десять дней лежал, а сейчас всё нормализуется. Дышится легче, полной грудью уже, только вот слабость, конечно, - рассказывает нижегородец. - Дай бог здоровья врачам. Если бы не они, мы бы не выжили без них. Им памятникам надо ставить.Другие пациенты тоже отметили профессиональное мастерство врачей и поблагодарили медсестер за особый уход.- Когда заболеваешь, кажется, что всё очень просто. Пришел человек в белом халате, назначил таблетки, а тут такая болезнь, которая даже непонятна. Я буквально спустя три дня оказалась в больнице, чего совсем не ожидала, - делится пациентка 28 больницы. – Здешние врачи чудесные люди. Помогают сильно, следят за здоровьем и вот только в их руках, кажется, что действительно поправишься, так как иногда казалось, что всё совсем плохо.Многие пациенты рассказывают, что поступили в больницу в критическом состоянии, но благодаря качественной и внимательной работе врачей сейчас они идут на поправку. Слова признательности у многих нижегородцев сопровождаются искренними слезами счастья.- Спасибо всему медицинскому персоналу больницы 28, ведь сейчас мы в улучшенном состоянии, дышим самостоятельно, - выражает благодарность нижегородка. - Врачи держитесь! Здоровья от всей души желаем.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!