По данным на 24 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 66 307 человек. За последние сутки был выявлено 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 441 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 59 109 жителей региона.Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,8 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 358,1 теста на 100 тысяч населения.Свыше 3,2 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,6 тысячи человек лечатся в больницах, а 30 – в обсерваторах.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!