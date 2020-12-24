Все нижегородцы, сделавшие прививку от новой коронавирусной инфекции, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.«Нежелательных реакций не зафиксировано. На контрольных анализах идентифицированы антитела G», - написал министр.По данным минздрава, на сегодняшний день в Нижегородской области от ковида привились уже 587 человек. Накануне на сайте ведомства открылась электронная запись на вакцинацию, и за первые сутки заявку оставили 780 человек. Пока, напомним, вакцинация – как и запись на нее – доступна лишь четырем категориям граждан: медикам, учителям, социальным работникам и волонтерам.Ожидается, что массовая вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области начнется в конце января 2021 года. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов накануне сообщил, что планирует привиться в ближайшее время.Напомним, в Нижегородской области остается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно регистрируется около 500 заболевших.