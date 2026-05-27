Мажора, устроившего пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, арестовали на 10 суток.

Сын бывшего директора компании «Луидор» Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Такое решение вынес суд 27 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, 20 мая Корнилов на жёлтом кабриолете Mercedes вылетел на встречную полосу, протаранил Kia и Nissan, после чего врезался в бордюр. Пострадавших, к счастью, не было, но сам виновник аварии выл себя вызывающе: сделал фото на фоне разбитой машины и продолжил отдыхать, публикуя в соцсетях циничные комментарии о своей безнаказанности.

На следующий день после резонансной аварии Корнилов с друзьями отправился в ресторан, где сильно напился и уснул прямо за столиком. Там же между его компанией, персоналом заведения и журналистами, пытавшимися поговорить с виновником ДТП, вспыхнул конфликт. В полицию поступило обращение от представителей ресторана, после чего на Корнилова и его товарища составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Друга мажора также арестовали, но на восемь суток.

Параллельно с этим над Корниловым прошёл суд по уголовному делу об агрессивном вождении. Там ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Теперь сыну миллиардера запрещено покидать дом в ночное время, посещать рестораны и бары с алкогольной продукцией, пользоваться средствами связи и выходить в интернет, общаться со свидетелями по делу, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.