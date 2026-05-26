Друга нижегородского мажора, устроившего массовое ДТП, арестовали на 8 суток.

Молодой человек, находившийся вместе с Сергеем Корниловым в кабриолете в день ДТП в Нижнем Новгороде и на следующий день в ресторане, получил 8 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, 20 мая Корнилов на жёлтом кабриолете Mercedes вылетел на встречную полосу и спровоцировал массовую аварию на Похвалинском съезде. Именно этот друг находился с ним в салоне и снимал Корнилова на видео.

На следующий день после резонансного ДТП Корнилов в компании того же приятеля отправился в ресторан, где напился и уснул прямо за столиком. Друг же, пока Корнилов спал, устроил скандал с персоналом и журналистами, которые пытались поговорить с виновником аварии.

В полицию обратились сотрудники ресторана. Они сообщили о том, что молодой человек ведет себя неподобающим образом. Тогда нарушителя порядка забрали в отдел полиции и составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. 26 мая ему назначили наказание в виде ареста на восемь суток.

На самого же Сергея Корнилова, помимо административных протоколов, завели два уголовных дела. Сначала его отправили в изолятор, а 26 мая избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий: теперь ему нельзя покидать дом ночью, посещать рестораны и бары, пользоваться интернетом и связью, общаться со свидетелями по делу, а также управлять автомобилем.