Новое оборудование поступило в театр «Преображение» в Нижнем Новгороде

Звуковое и световое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Культура». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Звуковое и световое оборудование поступило в театр музыкально-пластической драмы «Преображение» в Нижнем Новгороде. На закупку в рамках национального проекта «Культура» было выделено 759 тысяч рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Так, в театре появилось восемь источников света и блок управления освещением, шесть подвесных конденсаторных микрофонов и двухканальная радиосистема.

– К примеру, устаревшие ламповые прожекторы были заменены на современные светодиодные, каждый из которых по функционалу совмещает возможности нескольких прожекторов старого образца, – отметил директор театра «Преображение» Игорь Седов.

Ранее монтаж нового светового оборудования завершился в Нижегородском театре драмы. Для Нижегородского театра драмы приобрели оборудование на сумму более 25,7 млн рублей, из которых 24,7 млн направлено из федерального бюджета. Всего было закуплено 69 прожекторов различной модификации, пять видеопроекторов, а также пульт управления светом.

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Также будет обновлён интерьер во всех залах, кроме Большого, который модернизировали ранее. Там появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой.

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