Сеансы Нижегородского планетария перенесены в Мининский университет из-за ремонта

Мероприятия Нижегородского планетария будут проходить в Мининском университете. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сеансы Нижегородского планетария имени Г.М.Гречко временно перенесли на площадки Мининского университета. Теперь гостей будут ожидать в главном корпусе НГПУ им. Козьмы Минина на улице Ульянова, 1. Такое решение связано с тем, что в самом здании планетария будет идти ремонт. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

В репертуаре планетария остаются взрослые и детские полнокупольные фильмы, экскурсии и наблюдения в телескоп. Так как в Мининском университете действует система пропусков, посетителей будут встречать на входе за 10 минут до начала сеанса. Билеты можно приобрести только онлайн.

В НГПУ им. Козьмы Минина для гостей будет задействован учебный планетарий на втором этаже главного корпуса, обсерватория университета и «Астрономический кабинет».

Напомним, что в нижегородском планетарии подрядчик отремонтируют фасады и кровлю здания, инженерные сети и системы вентиляции. А ещё нижегородцы смогут увидеть новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу.

Также будут обновлён интерьер во всех залах, кроме Большого, который модернизировали ранее. Там появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой.

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