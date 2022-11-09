Капитальный ремонт нижегородского планетария им. Гречко обойдется в 167,2 млн рублей

Планетарий.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом нижегородского планетария им. Г.М. Гречко, начался в Нижнем Новгороде. На проведение работ будет выделено свыше 167,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Заявки на участие принимаются до 24 ноября, а сам электронный аукцион проведут 29 ноября. Компания-победитель должна будет выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию, а также провести сами работы по капитальному ремонту здания.
На выполнение работ у подрядчика будет год с момента заключения договора. Все работы должны будут вестись с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
Проектом предусмотрено полная перезагрузка планетария: ремонт фасада, реставрация внутренних помещений, монтаж водоснабжения, теплоснабжения и электричества, а также многое другое.
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