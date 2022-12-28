Масштабная модернизация стартует в планетарии имени Гречко в Нижнем Новгороде

Проект планетария. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Масштабная модернизация стартует в Нижегородском планетарии имени Гречко. Во время ремонта показ основных сеансов будут проводить в обновленном планетарий Мининского университета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Известно, что подрядчик отремонтируют фасады и кровлю здания, инженерные сети и системы вентиляции. А ещё нижегородцы смогут увидеть новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу.

Также будут обновлён интерьер во всех залах, кроме Большого, который модернизировали ранее. Там появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой.

– А если вы все-таки хотите успеть перед Новым годом в главный городской планетарий, то время еще есть - сеансы там проходят до 30 декабря, – уточнил мэр.

Напомним, что в сентябре 2021 года сообщалось, что государственная корпорации «Роскосмос» поддержала модернизацию планетария и выделила на эти нужды около 20 миллионов рублей.

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