Новое световое оборудование появилось в Нижегородском театре драмы. Фото: пресс-служба Нижегородского театра драмы.

Монтаж нового светового оборудования завершился в Нижегородском театре драмы. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Как отмечается, закупка нового оборудования состоялась в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

- От Нижегородской области были одобрены три заявки, а это федеральные средства в размере более 39 миллионов рублей. И вот накануне нового театрального сезона коллеги уже закупили новое оборудование и завершают его монтаж. Для театра это огромное событие – предыдущее оборудование было установлено почти 30 лет назад и сильно устарело, - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Для Нижегородского театра драмы приобрели оборудование на сумму более 25,7 млн рублей, из которых 24,7 млн направлено из федерального бюджета. Всего было закуплено 69 прожекторов различной модификации, пять видеопроекторов, а также пульт управления светом.

По словам директора Нижегородского театра драмы имени М. Горького Бориса Кайнова, у нового оборудования большие световые возможности для проведения спектаклей. 21 сентября театральны сезон будет открыт в новых условиях работы.