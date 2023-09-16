Три улицы у стадиона «Нижний Новгород» перекрыты для проезда машин 16 сентября

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничили в субботу, 16 сентября. Временный запрет продлится до 16:00. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение временно прекращено на участке улицы Бетанкура – от улицы Самаркандской до Волжской набережной, на участке Волжской набережной – от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, на участке улицы Совнаркомовской – от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

На данном участке будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Объезд организован по прилегающим улицам.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что до 11 октября продлевается ограничение движения транспорта на участке улицы Зенитчиков в Нижнем Новгороде.

А до 13 октября запрещено движение машин на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде. Перекрыт участок на пересечении с улицей Сергея Акимова.

Также одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде с 26 сентября. Изменения затронут участок от Заречного бульвара до улицы Академика Баха.

А ещё новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году. Строительство дороги включено в состав заявки региона на привлечение средств федерального бюджета и будет вестись без сноса близлежащих строений.