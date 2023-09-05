Одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина с 26 сентября. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде с 26 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения затронут участок от Заречного бульвара до улицы Академика Баха. Такую меру введут для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей, в том числе на перекрестке проспекта Ленина и Заречного бульвара.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомится со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.