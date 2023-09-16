Движение машин запретили на улице Пролетарской в Нижнем Новгороде до 13 октября

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта ограничат на участке улицы Пролетарской в Нижнем Новгороде. Проезд машин запретят на пересечении с улицей Сергея Акимова. Такое решение связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на указанном участке с 08:00 16 сентября до 23:59 13 октября. На данном участке будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Объезд организован по прилегающим улицам.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что до 11 октября продлевается ограничение движения транспорта на участке улицы Зенитчиков в Нижнем Новгороде.

Также одностороннее движение введут на участке дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде с 26 сентября. Изменения затронут участок от Заречного бульвара до улицы Академика Баха.

А ещё новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году. Строительство дороги включено в состав заявки региона на привлечение средств федерального бюджета и будет вестись без сноса близлежащих строений.