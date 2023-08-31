Двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до Бекетова в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Олега Лавричева

Новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

– Строительство дороги включено в состав заявки региона на привлечение средств федбюджета и будет вестись без сноса близлежащих строений, – отмечает Олег Лавричев.

Председатель Гордумы также добавил, что в этом году планируется замена трамвайных путей в районе улицы Пушкина с выходом на улицу Бекетова. Кроме того, дорога отчасти является дублером проспекта Гагарина, поэтому в 2024 году, когда завершится строительство, нагрузка на магистраль значительно снизится.

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