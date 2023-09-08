Движение машин ограничат на улице Зенитчиков в Нижнем Новгороде до 11 октября

Движение транспорта временно ограничено на улице Зенитчиков. Фото: ЦОДД.

Продлевается ограничение движения транспорта на участке улицы Зенитчиков в Нижнем Новгороде. Проезд машин запрещен напротив дома №16в по улице Мончегорской. Такое решение связано с работами по благоустройству. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на указанном участке до 08:00 11 октября. На данном участке установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Объезд организован по прилегающим улицам.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что президент России Владимир Путин может принять участие в открытии участка скоростной трассы М-12 в Нижегородской области.

В Нижегородской области к строительству автодороги М-12 приступили в январе 2021 года. Участок дороги длиной 132 километра пройдет через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.