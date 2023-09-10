Все кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Нижегородской области Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Все пять кандидатов на пост губернатора Нижегородской области приняли участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 9 сентября в голосовании принял участие Глеб Никитин. Он проголосовал онлайн. Кандидат Илья Померанцев также выбрал формат дистанционного голосования.

10 сентября в выборах принял участие Владислав Егоров. Он проголосовал на участке в Нижегородском автотранспортном техникуме. Кандидат Александр Быков проголосовал в Лыскове, а Владислав Атмахов отдал свой голос в Неклюдове.

Ранее, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий принял участие в едином дне голосования.