Кандидат в губернаторы Владислав Атмахов проголосовал в Неклюдово. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Атмахов проголосовал на избирательном участке в поселке Неклюдово. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, сегодня последний день голосования и Владислав Атмахов выбрал очный формат голосования.

-Когда человек говорит, что он поддерживает определённого кандидата, но при этом никак не выражает свою гражданскую позицию на выборах, его голос не будет учтён. Отдать свой голос за кандидата, которому доверяешь, – это ответственность каждого. Именно для свободного волеизъявления и существует демократия, - отметил Владислав Атмахов.

Напомним, что сегодня избирательные участки будут работать до 20:00. В организации голосования задействованы более 20 000 членов избирательных комиссий региона.