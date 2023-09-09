Митрополит Георгий проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. ФОТО: Александр Чурбанов.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 9 сентября принял участие в едином дне голосования. Он побывал на избирательном участие в Арзамасской православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды и матери их Софии. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

- Как очень многое зависит от капитана корабля, когда он идет по бурному морю, так и наша жизнь — это особый корабль. Какой у нас будет капитан, такая будет и жизнь, - отметил митрополит Георгий. - Важно не дистанцироваться, а с вниманием и заботой принять свое решение о выборе главы региона. Поэтому я голосую и надеюсь, что многие жители нижегородской земли сделают сегодня свой выбор для формирования нового правительства Нижегородской области и избрания губернатора.