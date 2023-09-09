Глеб Никитин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. ФОТО: Телеграм-канал Глеба Никитина.

Глава региона Глеб Никитин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Проголосовал. Заранее выбирал участие в ДЭГ. Мы были одними из первых, когда еще в 2020 году применили дистанционное электронное голосование. Формат очень удобный, - признался Глеб Никитин.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области проходят с 8 по 10 сентября. В течение этих трех дней можно проголосовать как на избирательном участке, так и дистанционно через интернет.

- Для многих голосование на участке – это отдельное мероприятие, создающее настроение, - отметил Глеб Никитин. - По сути, не имеет значения, каким способом, главное – проголосовать, выразить свою волю. Это очень важно для каждого. Я считаю, что нельзя оставаться в стороне.