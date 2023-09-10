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НовостиПолитика10 сентября 2023 8:25

Кандидат на выборах губернатора Александр Быков принял участие в голосовании

Он проголосовал на избирательном участке в Лыскове
Елизавета КОПЫЛОВА
Кандидат на выборах губернатора Александр Быков принял участие в голосовании. Фото: избирательная комиссия Нижегородской области.

Кандидат на выборах губернатора Александр Быков принял участие в голосовании. Фото: избирательная комиссия Нижегородской области.

Кандидат на выборах губернатора Нижегородской области Александр Быков принял участие в голосовании. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, Александр Быков проголосовал на избирательном участке в Лыскове – в своем родном городе.

-Выборы в Нижегородской области проходят спокойно. Уверен, что нижегородцы выберут достойного кандидата, который будет развивать нашу область на благо ее жителей, - добавил он.

Напомним, что 9 сентября глава региона Глеб Никитин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Он воспользовался дистанционным электронным голосованием.