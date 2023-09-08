Единый социальный паспорт участника СВО ввели в Нижегородской области

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Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей в полном объеме внедряется в Нижегородской области. Единый социальный паспорт участника СВО вводят по поручению губернатора Глеба Никитина. Об этом рассказал заместитель главы региона Андрей Гнеушев в своем телеграм-канале.

– Большинство из перечисленных мер действуют в регионе уже достаточно давно, некоторые были только введены. Помимо перечисленных мер в Нижегородской области действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 тысяч рублей, выплаты беременным женам, стипендии для детей участников СВО, погашение процентов по кредитам, – подчеркнул чиновник.

В единый социальный паспорт участника СВО входят следующие меры поддержки: льготы по уплате транспортного налога, льготы на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также капремонта; оказание бесплатной психологической помощи; освобождение от платы за детские сады и многое другое.

Напомним, 46 детей участников СВО дополнительно зачислят в нижегородские колледжи и техникумы.

Кроме того, 123 абитуриента поступили на бюджетные места в нижегородские вузы по квоте для военнослужащих и детей участников специальной военной операции (СВО).

– Вопросы по этой квоте были очень востребованы в ходе приема текущего года. Было много обращений от родителей и абитуриентов, – подчеркнула начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферы министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева. – Большинство вопросов касалось справок, которые необходимо предоставить в приемную комиссию. Вузы всегда шли на встречу абитуриентам и все вопросы решали в пользу поступающих.

Ранее мы сообщали, что депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка.

Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, согласно которому участники СВО смогут бесплатно и без временных ограничений пользоваться платными парковками. Такое право закрепляется на один автомобиль, собственником которого является участник спецоперации.