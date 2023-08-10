123 человека поступили в нижегородские вузы по квоте для участников СВО

Студенты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

123 абитуриента поступили на бюджетные места в нижегородские вузы по квоте для военнослужащих и детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно на пресс-конференции «Итоги приемной кампании в нижегородские вузы-2023» 10 августа.

– Вопросы по этой квоте были очень востребованы в ходе приема текущего года. Было много обращений от родителей и абитуриентов, – подчеркнула начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферы министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева. – Большинство вопросов касалось справок, которые необходимо предоставить в приемную комиссию. Вузы всегда шли на встречу абитуриентам и все вопросы решали в пользу поступающих.

Вузы были обязаны выделить 10% от контрольных цифр приема на квоту для участников СВО.