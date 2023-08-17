46 детей участников СВО дополнительно зачислят в нижегородские колледжи Фото: Сергей НАДЕЖДИН

46 детей участников СВО дополнительно зачислят в нижегородские колледжи и техникумы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, такое решение было принято во время заседания региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. 46 детей участников СВО будут зачислены в колледжи Нижегородской области. Их примут сверх установленного количества бюджетных мест.

-Пока наши герои защищают страну, мы сделаем все для того, чтобы они не беспокоились о будущем своих детей, - добавил Андрей Гнеушев.