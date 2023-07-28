Депутаты ЗСНО предложили нижегородским участникам СВО предоставлять земельные участки Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как отмечается, подобные изменения рассмотрели депутаты в первом чтении. Новую меру поддержки планирую оказывать участников СВО и семьям погибших военнослужащих.

- Формирует перечень участков региональное минимущества вместе с муниципалитетами. Рассчитываем на поддержку депутатов и положительное принятие решения, - добавил Глеб Никитин.