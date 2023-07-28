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НовостиОбщество28 июля 2023 14:55

Депутаты ЗСНО предложили нижегородским участникам СВО предоставлять земельные участки

Такие изменения депутаты рассмотрели в первом чтении
Елизавета КОПЫЛОВА
Депутаты ЗСНО предложили нижегородским участникам СВО предоставлять земельные участки

Депутаты ЗСНО предложили нижегородским участникам СВО предоставлять земельные участки

Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как отмечается, подобные изменения рассмотрели депутаты в первом чтении. Новую меру поддержки планирую оказывать участников СВО и семьям погибших военнослужащих.

- Формирует перечень участков региональное минимущества вместе с муниципалитетами. Рассчитываем на поддержку депутатов и положительное принятие решения, - добавил Глеб Никитин.