Бесплатную парковку для участников СВО введут в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, согласно которому участники СВО смогут бесплатно пользоваться парковками в регионе. Законопроект был принят на заседании ЗСНО 31 августа.

Законопроект о внесении изменений в закон Нижегородской области об организации дорожного движения был разработан комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Председатель комитета Владимир Солдатенков рассказал, что проект закона разработали с целью дополнительной государственной поддержки участников спецоперации. Так будет введена норма, согласно которой участники СВО смогут бесплатно и без временных ограничений пользоваться платными парковками. Такое право закрепляется на один автомобиль, собственником которого является участник спецоперации.

Изменения вступят в силу через 10 дней после официального их опубликования. Закон рассмотрели на оном заседании Заксобрания и приняли в двух чтениях. На данный момент закон находится на подписании.

Напомним, 46 детей участников СВО дополнительно зачислят в нижегородские колледжи и техникумы.

Ранее мы сообщали, что депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка.

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