Трое детей отравились в детском лагере «Лазурный» Выксунского района

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое детей отравились в оздоровительном лагере «Лазурный», расположенном в Выксунском районе. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

– Организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что днем 15 июня появилась информация о том, что сразу в двух лагерях региона дети стали жаловаться на плохое самочувствие. В частности, сообщалось об инфекции в выксунском лагере «Лазурный» и санаторно-реабилитационном центре «Золотой колос» недалеко от Арзамаса. Прокуратура и Роспротребнадзор незамедлительно выехали в лагеря и организовали проверку.

Также сообщатся, что 13-летний подросток умер, заболев в детском лагере «Золотой колос». У мальчика поднялась температура и была рвота. Что именно случилось с мальчиком, пока неизвестно: официально власти и ведомства не подтверждают, но и не опровергают факт ЧП. Однако наш источник в лагере подтвердил гибель подростка.