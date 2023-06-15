Дети массово заболели в лагере «Лазурный» Выксунского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массовое заболевание детей произошло в оздоровительном лагере «Лазурный», расположенном в Выксунском районе. Сотрудники Роспотребнадзора уже начали расследование, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, несколько детей почувствовали себя плохо. Количество заболевших не уточняется. Сейчас на месте работают специалисты.

- Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов, - рассказали в ведомстве.

Подробности происшествия, также как количество пострадавших и их симптомы, сейчас выясняются.