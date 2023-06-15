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НовостиПроисшествия15 июня 2023 12:29

Прокуратура проверяет нижегородский лагерь «Лазурный», где массово заболели дети

Количество пострадавших неизвестно
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в детском оздоровительном лагере «Лазурный», где заболели несколько детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте также работают специалисты Роспотребнадзора: они взяли смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. При этом число пострадавших не называет ни прокуратура, ни минздрав, ни СК, ни Роспотребнадзор. Тем временем в другом санаторном учреждении заболел 13-летний подросток, который в последствии скончался.