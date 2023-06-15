«Внезапно поднялась температура»: 13-летний мальчик умер, заболев в детском лагере в Нижегородской области

В лагерях организованы проверки. Фото: СОЦСЕТИ

Тревожные новости облетели всю Нижегородскую область днем 15 июня – в двух оздоровительных учреждениях дети стали жаловаться на недомогание. Как оказалось, некоторое время назад в разгаре смены в детском лагере «Золотой колос» в 10 километрах от Арзамаса у 13-летнего подростка ухудшилось самочувствие. Сначала у него внезапно поднялась температура, потом появилась рвота. Через несколько дней мальчик умер.

Согласно заявлению регионального Роспотребнадзора, в «Золотом колосе» зафиксирован случай стрептококковой инфекции, которая провоцирует различные поражения – от кожных инфекций и заболеваний горла до сепсиса и токсического шока. Что именно случилось с мальчиком, пока неизвестно: официально власти и ведомства не подтверждают, но и не опровергают факт ЧП. Однако наш источник в лагере подтвердил гибель подростка.

– Не могу сказать, что много человек тяжело заболело, известно только о погибшем мальчике, но есть и те, у кого просто повысилась температура, – рассказал «КП-Нижний Новгород» источник.

Также это подтверждает скорбный пост матери, который она разместила на своей странице в соцсети.

– Как же мне научиться жить без тебя, сынок? Боль на всю жизнь, – написала она под траурной фотографией.

К слову, «Золотой колос» имеет статус областного санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Здесь проходят санаторное лечение дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Другой сигнал об отравлении детей поступил сегодня из детского лагеря «Лазурный» в Выксунском районе. Подробности происшествия, также как количество пострадавших и их симптомы, сейчас выясняются специалистами. В проверке участвует и прокуратура. Все корпуса лагерей тщательно осматриваются, отбираются пробы воды и пищевых продуктов, также проводится обследование детей и сотрудников. Ход расследования контролирует глава региона.

– Получил сигнал об эпидобстановке в детских оздоровительных учреждениях. В двух зафиксированы признаки разных заболеваний. Сейчас на местах работают наши медики, – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Дал поручение оперативно принять необходимые меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях.