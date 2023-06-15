Стрептококк нашли у ребенка в лагере «Золотой колос» Арзамасского района.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Случай заболевания стрептококковой инфекцией зарегистрирован в детском лагере «Золотой колос» Арзамасского района. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Специалисты ведомства оперативно выехали на место и начали эпидемиологическое расследование.
- Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Отметим, что это второй детский лагерь, в котором заболели дети. Менее часа назад стало известно, что в лагере «Лазурный» Выксунского района несколько детей почувствовали себя плохо. Сейчас там также работают специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры.