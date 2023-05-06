Вечный огонь зажгли у стелы «Воинам-железнодорожникам» в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Вечный огонь появился у стелы «Воинам-железнодорожникам» по просьбам канавинцев. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Вечный огонь появился у стелы «Воинам-железнодорожникам» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Раньше Вечный огонь здесь зажигали только по праздникам, но теперь он будет гореть постоянно по инициативе местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Известно, что сам постамент привели в порядок, подключили Вечный огонь к сетям газораспределения и стали обеспечивать постоянным газом.

– Уверен, теперь к памятному месту будут приходить ещё чаще и вспоминать о великом подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны, – сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На торжественной церемонии Вечный огонь зажгли Юрий Шалабаев и ветеран железной дороги Анатолий Малышкин.

– Нижегородцы-железнодорожники внесли вклад в эту Победу. Ковали её в тылу, сражались на фронтах. Железнодорожники водили составы под обстрелами, под пулями, под снарядами. Многие погибли из тех, кто выполнял свой долг, водя поезда, восстанавливая пути после бомбежки. В их память мы и зажгли Вечный огонь, – сказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Напомним, что в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижний Новгород прибыл «Поезд Победы». До 9 мая нижегородцы смогут посетить «Поезд Победы», который расположен перед памятником «Бронепоезд Козьма Минин» возле ДК Железнодорожников.

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