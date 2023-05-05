«Поезд Победы» прибыл в Нижний Новгород. Фото: пресс-служба РЖД

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижний Новгород прибыл «Поезд Победы». Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В 10:55 поезд уже приехал к памятнику «Бронепоезд Козьма Минин» из Балахны. На платформе жители, которые пришли посмотреть на памятник, увидели технику военных лет, санитарный вагон и нескольких вагонов-теплушек. Во главе поезда находится паровоз.

Большое количество людей приняли участие в торжественном мероприятии, среди них были ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, дети войны, а также начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и представители органов власти, силовых структур и общественных организаций. Пассажирами «Поезда Победы» стали молодёжь и творческие коллективы Горьковской магистрали.

- В этом году исполнилось 80 лет линии Ижевск – Балезино, которая позволила только в первые годы, еще до принятия в постоянную эксплуатацию в 1945-м году, перевезти более 1,5 млн тонн грузов на фронт и в тыл: снарядов, зерна, обмундирования, угля и техники! – отметил Сергей Дорофеевский.

До 9 мая нижегородцы смогут посетить «Поезд Победы», который расположен перед памятником «Бронепоезд Козьма Минин» возле ДК Железнодорожников в Нижнем Новгороде.