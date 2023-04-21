День Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Стало известно, как будут отмечать 9 мая в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В прошлом году основные мероприятия Дня Победы вопреки всем ожиданиям проходили на Нижневолжской набережной в районе Речного вокзала и на Нижегородской ярмарке. В этом году принято решение вернуться к прежнему формату и вновь проводить парад и концертную программу в самом сердце города — на площади Минина и Пожарского. Еще одним новшеством стало реформирование акции «Бессмертный полк». Рассказываем, какая программа подготовлена для горожан в День Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года.

Парад Победы

Традиционный военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году вновь пройдет на площади Минина и Пожарского. Торжественное шествие стартует в 10:00. В нем примут участие свыше тысячи человек, среди которых парадные расчеты академии МВД, МЧС, Росгвардии, ГУФСИН, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.

В Параде Победы 9 мая примут участие порядка тысячи человек. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Также в этом году в параде примет участие военная техника — боевые машины времен ВОВ и современные образцы оборонной техники. Машин будет примерно столько же, сколько и в прошлом году, то есть, порядка 80 единиц.

Есть вероятность, что в этом году к параду добавится и воздушная часть, без которой зачастую обходятся. В настоящее время прорабатывается вопрос об участии авиации, окончательное решение пока не принято.

Бессмертный полк

В этом году из соображений безопасности акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в новом формате. Вместо привычного очного шествия с портретами участников Великой Отечественной войны предусмотрено сразу несколько вариантов участия.

Так, одним из наиболее запоминающихся мероприятий станет акция «Бессмертный автополк». Портреты павших героев предлагается поместить на заднее или боковые стекла своего авто. Что самое интересное, участвовать в акции могут все желающие, в том числе, представители различных структур и организаций. Таким образом, фото героя можно будет встретить, например, на пожарной машине.

Те, у кого нет своего автомобиля, могут присоединиться к акции «Стена памяти» и разместить фото своего героя в офисах различных организаций, на предприятиях и в школах. Центральные точки этой акции будут опубликованы на сайте «Волонтеров Победы».

Альтернативный вариант участия — акция «Герои с нами». Нижегородцам предлагается распечатать портрет своего героя на одежде (майке, футболке, платье, пиджаке итд) и носить ее в День Победы. Своим фото с портретом героя на футболке можно будет поделиться в соцсетях, пометив хэштегом #героиснами.

Концертная программа на площади Минина и Пожарского

В этом году все полюбившиеся музыкальные мероприятия Дня Победы для удобства решили объединить на одной локации — площади Минина и Пожарского. Концертную программу в 18:00 откроют «Военные песни у Кремля» - на одну сцену с профессиональными исполнителями выйдут певцы-любители и вместе они исполнят всем известные песни о войне.

Сразу после этого концерта в 20:00 на сцену поднимется Хор Турецкого и исполнит свои хиты.

Ожидается выступление Хора Турецкого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 21:00 ожидается красочное театрализованное музыкальное шоу Ильи Авербуха, которое дополнит мэппинг на стенах Нижегородского кремля.

Веччром нижегородцы увидят мэппинг-шоу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Торжественная часть завершится салютом, продолжительностью 8 минут.

День Победы в районах города

В этом году в Нижнем Новгороде празднование вновь затронет все районы города. Свои праздничные программы подготовят местные дома культуры, библиотеки и творческие объединения. Свою специальную программу к празднику готовит и Парк Победы.

Ранее сообщалось о том, когда и где будут проходить репетиции Парада Победы в Нижнем Новгороде.