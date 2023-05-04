Менее 500 фронтовиков-участников войны осталось в Нижегородской области. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области осталось 498 фронтовиков-участников и инвалидов Великой Отечественной войны - тех, кто защищал Родину непосредственно на передовой. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве социальной политики региона.

Всего же, по данным ведомства, на сегодняшний день в регионе проживает более 10,9 тысячи ветеранов – участников боевых действий, тружеников тыла, инвалидов ВОВ. 3,3 тысячи из них живут в Нижнем Новгороде. К категории «дети военного времени» относятся более 147 тысяч нижегородцев. Скоро все они будут отмечать самый главный праздник - День Победы.

- В каждом муниципальном образовании Нижегородской области органами социальной защиты населения организованы поздравления ветеранов на дому, праздничные мероприятия в преддверии Дня Победы также состоятся на культурных и досуговых площадках муниципалитетов, - рассказали в минсоцполитики.

Горьковчане внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В 1941 году в Горьком было организовано десять пунктов сбора военнообязанных. Всего за годы войны на фронт было мобилизовано 822 тысячи горьковчан, каждый второй не вернулся домой. Тот, кто не мог идти на фронт, уходил в отряды народного ополчения. В годы войны в Горьком было более 44 тысяч ополченцев, из них 16,5 тысячи – женщины.

Напомним, 9 мая на площади Минина в Нижнем Новгороде пройдет парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для ветеранов около кремля установят специальную трибуну.