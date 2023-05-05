Погода в Нижнем Новгороде на 9 мая 2023 года: без дождей и до +12 градусов

Прогноз погоды на 9 мая. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Приближается памятная дата 9 мая — День Победы, а это значит, что нижегородцы не станут сидеть дома и отправятся посещать обширную программу мероприятий. Празднование затронет все районы, а горожан будут ожидать не только в парках, но и в местных домах культуры, библиотеках и творческих объединениях. В связи с этим многих интересует, какая будет погода в Нижнем Новгороде на 9 мая 2023 года, и стоит ли брать с собой зонтик.

– В День Победы никаких осадков не прогнозируется. С утра столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов, а уже к обеду разогреет до +10 и +12 градусов, – поделилась с «КП – Нижний Новгород» сообщила начальник отдела Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – И всё-таки ощущение дискомфорта всё время будет вносить северо-западный порывистый ветер

К вечеру столбики термометров покажут до +9 градусов. Ночью похолодает. Атмосферное давление составит 761-764 миллиметра ртутного столба, а влажность воздуха 29-68%.

Напомним, ранее мы рассказали, какая программа ждет горожан в День Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года.

В этом году из соображений безопасности акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в новом формате. Вместо привычного очного шествия с портретами участников Великой Отечественной войны предусмотрено сразу несколько вариантов участия.