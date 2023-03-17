Пять сибиреязвенных скотомогильников может затопить в Нижегородской области

Такой расклад прогнозируется при наихудшем сценарии развития паводка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять скотомогильников с сибирской язвой находятся в возможной зоне затопления в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

Также в зону возможного подтопления попадают 16 объектов экономики, 20 социально-значимых объектов, 29 объектов жизнеобеспечения, 38 участков автодорог (25,175 км), 30 мостов.

Напомним, что наибольшая вероятность подтоплений во время паводка прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах.

Также 138 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться в зоне подтопления во время паводка. Здесь находится более 4,5 тысячи жилых домов.

Лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в апреле: с 1 по 10 число ожидается вскрытие Оки, а во второй половине месяца от льдового покрытия освободится и Ветлуга.

Пока погодные условия благоприятствуют спокойному прохождению паводка: плюсовые температуры днем и заморозки ночью позволяют снегу таять неинтенсивно. А вот если резко потеплеет и начнутся затяжные дожди, то возможно и превышение критического уровня воды в реках. В любом случае МЧС готовится к половодью по максимуму.

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