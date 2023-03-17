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НовостиОбщество17 марта 2023 14:38

Пять сибиреязвенных скотомогильников может затопить в Нижегородской области

Такой расклад прогнозируется при наихудшем сценарии развития паводка
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Такой расклад прогнозируется при наихудшем сценарии развития паводка.

Такой расклад прогнозируется при наихудшем сценарии развития паводка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять скотомогильников с сибирской язвой находятся в возможной зоне затопления в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

Также в зону возможного подтопления попадают 16 объектов экономики, 20 социально-значимых объектов, 29 объектов жизнеобеспечения, 38 участков автодорог (25,175 км), 30 мостов.

Напомним, что наибольшая вероятность подтоплений во время паводка прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах.

Также 138 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться в зоне подтопления во время паводка. Здесь находится более 4,5 тысячи жилых домов.

Лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в апреле: с 1 по 10 число ожидается вскрытие Оки, а во второй половине месяца от льдового покрытия освободится и Ветлуга.

Пока погодные условия благоприятствуют спокойному прохождению паводка: плюсовые температуры днем и заморозки ночью позволяют снегу таять неинтенсивно. А вот если резко потеплеет и начнутся затяжные дожди, то возможно и превышение критического уровня воды в реках. В любом случае МЧС готовится к половодью по максимуму.

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