Вскрытие Оки в Нижегородской области ожидается в период с 1 по 10 апреля

Ледоход на реке Ока. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в апреле: с 1 по 10 число ожидается вскрытие Оки, а во второй половине месяца от льдового покрытия освободится и Ветлуга. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

– Максимальные уровни воды на реках Ока и Ветлуга ожидаются около и до 0,2-0,5 метров ниже нормы, – рассказал специалист.

Толщина льда на реках сейчас составляет 0 - 45 сантиметров, хотя совсем недавно ледовое покрытие было 50 сантиметров.

– Зимнюю рыбалку пора заканчивать! – предупредили в МЧС. – Помимо толщины льда, нужно ведь учитывать и структуру. Ледовое покрытие может быть под 70 сантиметров, но, к примеру, окажется рыхлым, а так легко провалится.

Напомним, что наибольшая вероятность подтоплений во время паводка прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах.

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