Паводок 2023 в Нижегородской области: прогнозы, география подтоплений

Рассказываем, каким будет паводок 2023 в Нижегородской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для одних весна – это время пробуждения от зимней спячки, пение птиц и яркое солнце, а для кого-то – ежегодная головная боль. С потеплением и таянием снега повышается уровень воды в реках, начинают подниматься грунтовые воды. Как итог, можно наблюдать десятки подтопленных деревень, аварии, материальные убытки. Однако в этом году речи о критической ситуации не идет. Рассказываем, каким будет паводок 2023 в Нижегородской области.

Пока погодные условия благоприятствуют спокойному прохождению паводка: плюсовые температуры днем и заморозки ночью позволяют снегу таять неинтенсивно. А вот если резко потеплеет и начнутся затяжные дожди, то возможно и превышение критического уровня воды в реках. В любом случае МЧС готовится к половодью по максимуму.

Когда начнется ледоход?

Ожидается, что в первой декаде апреля пробудится ото сна Ока в нижнем течении – в сроки близкие или на 2-5 дней раньше нормы. Вскрытие Ветлуги прогнозируют во второй половине апреля, то есть в средние сроки. Полноценный ледоход на Волге также ожидают в начале апреля, так как в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС на Волге уже наблюдается участок открытой воды протяженностью 48 километров.

– Максимальный уровень воды на реках Ока и Ветлуга ожидается около и до 0,2-0,5 метров ниже нормы, – рассказал заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

Пока на нижегородских реках наблюдается ледостав. Толщина льда составляет 0 - 45 сантиметров.

Вид на Александро-Невский Новоярмарочный собор во время ледохода на Оке. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Места, которые рискуют оказаться под водой

За сутки уровень воды на Волге поднялся на 15 сантиметров, на Оке – на 2 сантиметра, на Пьяне в районе Гагино – на 94 сантиметра, на остальных реках – на 6 сантиметров.

Во время весеннего паводка в зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов в 35 муниципальных образованиях Нижегородской области. При наихудшем развитии сценария под водой могут оказаться 4 784 домов, из них 4 530 жилых и 254 дачных. В этих домах проживают 37 240 человек.

– Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах. Существует вероятность размыва участка автодороги в Починковском районе, – добавил Роман Низов.

Также возможно затопление 16 объектов экономики, 20 социально-значимых объектов, 29 объектов жизнеобеспечения, 38 участков автодорог (25,175 км), 30 мостов, 5 сибиреязвенных скотомогильников. Также «большая вода» может стать причиной для нарушения автомобильное сообщение с 15 населенными пунктами.

Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осторожно, заторы!

Всего на территории Нижегородской области 2 затороопасных участка, в частности на реке Теша в районе поселка Шатки и на Волге в районе посёлка Просек Лысковского района. Если в этих местах возникнет затор, то это может повлечь нарушение жизнедеятельности населения.

Однако в 2023 году подобного не прогнозируется, так как заторные явления не повторяются ежегодно. Последний случай на реке Теша был зафиксирован в 2005 году, тогда в зоне затопления в посёлке Шатки оказались 67 домов и 120 человек. А на Волге затор фиксировался в 2018 году, но, к счастью, обошлось без затопления территории.

Паводки прошлых лет: как это было

Негативные последствия паводка в Нижегородской области в 2022 году были отмечены в 8 муниципальных образованиях, а в 2021 – в 18. Материальный ущерб от паводка в нашем регионе в 2022 году составил порядка 867,6 тысяч рублей.

Сравнительная таблица. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен