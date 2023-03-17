Гагинский и Кстовский районы могут быть подтоплены во время паводка

Возникновение ЧС маловероятно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наибольшая вероятность подтоплений во время паводка прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

Специалисты не исключают возможности размыва участка дороги в Починковском районе.

– Возникновение ЧС маловероятно, – подчеркнул Роман Низов.

Приход тепла и резкое таяние снега грозит подтоплениями жилых домов, дач и дорог, расположенных в низинах.

Напомним, что 138 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться в зоне подтопления во время паводка.

Этой весной в Нижегородской области не ожидается сильного паводка. Как рассказала «КП-Нижний Новгород» начальник нижегородского Гидрометцентра Людмила Филина, по предварительным прогнозам серьезных отклонений в этой части не предвидится.

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