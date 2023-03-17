138 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться в зоне подтопления во время паводка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области 138 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления во время паводка. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

- На этой территории расположено 4530 жилых домов, в которых проживают более 37 тысяч человек, - подчеркнул он.

В случае сильного паводка не исключено затопление 16 объектов экономики, 20 социально значимых объектов, 29 объектов жизнеобеспечения, 25 километров дорог, 30 мостов и пять сибиреязвенных скотомогильников. Автомобильное сообщение может нарушиться с 15 населенными пунктами.

Для оперативного принятия мер в период прохождения весеннего половодья в Нижегородской области создана межведомственная группа, состоящая из представителей органов власти, МЧС и организаций региона.