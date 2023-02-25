Опубликовано видео поисков 10-летнего мальчика в Кстовском районе

Были проведены водолазные работы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Представители ГУ МЧС России по Нижегородской области опубликовали видео поисков 10-летнего мальчика в Кстовском районе Нижегородской области.

23 февраля, около 14:00, 10-летний Саша Левичев ушел из дома на прогулку и не вернулся. Его дом находится на улице Садовой в селе Великий Враг Кстовского района. В 00:13 24 февраля был объявлен срочный сбор на поиски ребенка. Но в 5:00 поиски Саши приостановили. Согласно информации, ночью были обнаружены следы на реке, ведущей к полынье.

К сожалению, поиски результатов это не принесли. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Так, 24 февраля были проведены водолазные работы по поиску пропавшего Саши Левичева в Кстовском районе. Но, к сожалению, результатов это не принесло.

И 25 февраля работы продолжись. К поискам пропавшего мальчика привлекли судно на воздушной подушке.

25 февраля поиски продолжись. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Идет второй день поисков в Кстовском районе. С утра на месте работает водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

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