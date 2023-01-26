Нижегородские школьники пообщались с космонавтами МКС по радиосвязи

Воспитанники центра «Юный автомобилист» провели сеанс радиосвязи с космонавтами, находящимися на борту МКС. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Воспитанники центра детского технического творчества «Юный автомобилист» провели сеанс радиосвязи с космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции. Общались дети вместе с космонавтами Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Интересовало детей многое, ведь не каждый день пообщаешься с теми, кто находится за пределами планеты Земля. И знаете, какой самый частный вопрос? Видели ли космонавты НЛО? - написал глава города Юрий Шалабаев на своей странице в социальной сети.

Мероприятие провели в рамках реализации специальной образовательной программы Роскомоса. Во время общения школьники поинтересовались о том, на каком языке общаются на МКС, хорошо ли видны другие планеты с борта станции, согласились бы космонавты полететь на Марс, есть ли стиральная машина на МКС, ощущается ли скорость полета для космонавта в открытом космосе.

Напомним, что в нижегородском планетарии подрядчик отремонтируют фасады и кровлю здания, инженерные сети и системы вентиляции. А ещё нижегородцы смогут увидеть новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу. Стоимость работ оценивает в 167,2 миллиона рублей.

Также будет обновлён интерьер во всех залах, кроме Большого, который модернизировали ранее. Там появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой.

Кроме того, сеансы Нижегородского планетария имени Г.М.Гречко временно перенесли на площадки Мининского университета. Теперь гостей будут ожидать в главном корпусе НГПУ им. Козьмы Минина на улице Ульянова, 1.

Ремонтные работы уже в полном разгаре в планетарии имени Гречко в Нижнем Новгороде. Сейчас подрядчик демонтирует полы, потолки, а также существующие перегородки, двери, лестницы.

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