Капитальный ремонт начался в здании Нижегородского планетария

Работы в планетарии. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Ремонтные работы уже в полном разгаре в планетарии имени Гречко в Нижнем Новгороде. Сейчас подрядчик демонтирует полы, потолки, а также существующие перегородки, двери, лестницы. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- В конце декабря писал о планах модернизировать нижегородский планетарий. Тема вызвала большой интерес, поэтому буду писать о ходе работ. Они уже начались, - написал мэр.

Также известно, что рабочие приступили к отделочным работам. Так, на первом этаже началось выравнивание потолков.

Напомним, что в нижегородском планетарии подрядчик отремонтируют фасады и кровлю здания, инженерные сети и системы вентиляции. А ещё нижегородцы смогут увидеть новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу. Стоимость работ оценивает в 167,2 миллиона рублей.

Также будет обновлён интерьер во всех залах, кроме Большого, который модернизировали ранее. Там появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой.

Кроме того, сеансы Нижегородского планетария имени Г.М.Гречко временно перенесли на площадки Мининского университета. Теперь гостей будут ожидать в главном корпусе НГПУ им. Козьмы Минина на улице Ульянова, 1.

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