Аномальные морозы в Нижегородской области побили рекорды за последние 25 лет

Рекордные морозы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Этой зимой погода решила испытать нижегородцев на прочность – с 6 января в регион нагрянули аномальные морозы. За первую декаду января в Нижегородской области даже были побиты температурные рекорды. Температура воздуха в эти дни была ниже климатической нормы на 15-20 градусов. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

– Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала синоптик.

Напомним, ранее было объявлено штормовое предупреждение о том, что в отдельных районах Нижегородской области столбики термометров упадут до -40 градусов. Однако ослабление морозов ожидается днем в среду, 11 января.

Медленного и постепенного снижения температуры воздуха в регионе не было, поэтому и организм у многих не успел приспособиться. Вскоре улицы опустели, а на холод решались выходить только самые отчаянные. В нашей статье можно прочитать о последствиях аномальных морозов в Нижнем Новгороде 9 января 2023.

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