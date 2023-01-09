Аномальные морозы до -40 градусов ожидаются в Нижегородской области 10 января. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сильнейшие морозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие сутки. Соответствующее предупреждение выпустили в региональном ГУ МЧС.

- В 11:45 9 января поступило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Ночью и утром 10 января в отдельных районах Нижегородской области ожидается сильный мороз до – 40 градусов.

Напомним, сильные морозы стоят в Нижегородской области уже несколько дней. Из-за этого школьникам разрешили не посещать занятия. В усиленном режиме работают все аварийные службы и сотрудники коммунальных компаний. Однако прогноз синоптиков не радует – потепления не стоит ожидать как минимум до конца недели.