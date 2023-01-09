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НовостиОбщество9 января 2023 9:27

Аномальные морозы до -40 градусов ожидаются в Нижегородской области 10 января

Такая погода сохранится в регионе в течение суток
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Аномальные морозы до -40 градусов ожидаются в Нижегородской области 10 января.

Аномальные морозы до -40 градусов ожидаются в Нижегородской области 10 января.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сильнейшие морозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие сутки. Соответствующее предупреждение выпустили в региональном ГУ МЧС.

- В 11:45 9 января поступило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Ночью и утром 10 января в отдельных районах Нижегородской области ожидается сильный мороз до – 40 градусов.

Напомним, сильные морозы стоят в Нижегородской области уже несколько дней. Из-за этого школьникам разрешили не посещать занятия. В усиленном режиме работают все аварийные службы и сотрудники коммунальных компаний. Однако прогноз синоптиков не радует – потепления не стоит ожидать как минимум до конца недели.