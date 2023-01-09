Потеплеет почти до нуля: Синоптики рассказали, когда закончатся аномальные морозы в Нижнем Новгороде

Сильные морозы будут держаться в Нижнем Новгороде ещё несколько дней. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В понедельник, 9 января, синоптики объявили штормовое предупреждение в отдельных районах Нижегородской области, где столбики термометров упадут до -40 градусов. Такую погоду в наш регион принёс холодный антициклон, который вскоре сместится, а на смену ему постепенно продвинется более теплый воздух. Сильные морозы будут держаться в Нижнем Новгороде ещё несколько дней, а потом начнут отступать и к выходным в городе станет гораздо теплее и пойдет небольшой снег.

– Сейчас над нашей равниной господствует морозный антициклон. Сегодня в девять часов утра по Нижегородской области воздух выхолодился до -30…-35 градусов, местами было и до -38 градусов. В ближайшую ночь будет ещё холоднее, мы уже выпустили предупреждение, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Этому опасному природному явлению, конечно, будет подвержен северо-восток региона, а также открытые и низкие места.

Потепление в Нижнем Новгороде и области ожидается уже 11 января. В этот день прогнозируется средняя дневная температура около -14 градусов. Также изменится и направление ветра, если ранее преобладали потоки ветра с востока и севера, то уже со среды будет дуть только южный ветер. Этот фактор тоже повлияет на изменение погоды.

– Ослабление морозов ожидается днем в среду, – успокаивает нижегородцев Ольга Мокеева.

К выходным температура воздуха опустится к привычным для многих значениям. Например, в субботу, 14 января, ожидается небольшой снег и -6 градусов. В воскресенье снег продолжит идти, а значения на столбиках термометров будут колебаться от -7 до -4 градусов. А уже вторая рабочая неделя 2023 года начнётся с -1…-2 градусов.

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