Температурные рекорды в Нижнем Новгороде: Первая декада января стала самой холодной за последнюю четверть века

В такую погоду всем рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волна аномального холода накрыла Нижегородскую область и продолжает испытывать местных на прочность: в ночь с 9 на 10 января 2023 года температура воздуха опустится до экстремальных значений. В Нижнем Новгороде столбики термометров покажут -34 градуса, а местами по региону прогнозируется до -40 градусов. В такую погоду всем рекомендуется сидеть дома, ограничить время пребывания на улице и воздержаться от поездок на дальние расстояния на автомобилях.

– С 6 января температурный фон отклоняется на 15-20 градусов ниже климатической нормы. Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Кстати, если 30-градусные морозы, считаются сего лишь неблагоприятными, то падение температуры до -40 градусов и ниже – это уже критерий опасного природного явления. Таких сильных морозов в Нижегородской области не наблюдалось давненько.

– Когда синоптики говорят, что на улице аномально холодная погода, то это значит, что не менее пяти дней фиксируется среднесуточная температура ниже климатической нормы на 7 и более градусов, – поделилась Ольга Мокеева. – У нас сейчас температура более чем на 15 градусов ниже нормы и такое отмечается уже с 6 числа. Вот и думайте.

Напомним, что потепление в Нижнем Новгороде и области ожидается уже 11 января. В этот день прогнозируется температура около -14 градусов. А вот к 16 января потеплеет почти до нуля, так как столбики термометров покажут от -1 до -2 градусов.

Наряду с этим сейчас на улице продолжают бушевать холода, поэтому ранее мы рассказывали, как Нижний Новгород переживает аномальные морозы. Так, школьники остались дома, поездки на такси подорожали, городские службы перешли на усиленный режим работы, а канатная дорога встала.

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