Свыше 60 новогодних мероприятий пройдёт в парках Нижнего Новгорода

Более 60 новогодних мероприятий пройдет в нижегородских парках до 8 января. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 60 новогодних мероприятий пройдёт в парках Нижнего Новгорода до 8 января. В парках каждого района нижегородцев будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка, также ожидается множество анимационных программ, подвижных игр и подарков. Для памятных фотокарточек предусмотрены новогодние фотозоны. Об этом сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижний Новгород».

Так, в детском парке им. Я.М. Свердлова нижегородцев ждут 29 декабря с 18:00 до 20:00 и с 1 по 8 января с 14:00 до 16:00. В парке «Дубки» мероприятия состоятся 2,3,4 и 7 января с 14:00 до 16:00. Развлекательная программа приготовлена и для гостей парка Станкозавода: 29 декабря с 18:00 до 20:00, 1,5,6 и 8 января с 14:00 до 16:00.

Обширная программа новогодних мероприятий подготовлена и для гостей парка «Автозаводский». Так, 30 декабря и в период со 2 по 8 января с 16:00 до 17:00 кот Мяу и кошечка Мурр развлекут нижегородцев веселыми играми и танцами. Накатке «Катушка» состоится снежная дискотека, а на «сухом озере» парка со 2 по 8 января с 11:00 до 12:00 будут спортивные соревнования и развлечения.

В парке им. 777-летия Нижнего Новгорода праздничные мероприятия запланированы на 29 декабря с 16:00 до 17:30, 30 декабря с 16:00 до 18:30, а также 2,3 и 7 января с 16:00 до 17:00. Так, 29 и 30 декабря в развлекательной программе заявлены Дед Мороза и Снегурочка, а 30 декабря выступление вокального ансамбля «Ваталинка». Кроме того, развлечься можно будет на детской площадке второго паркового озера 29 декабря с 18:00 до 20:00 и с 1 по 8 января включительно с 14:00 до 16:00.

В парке «Светлоярский» Сормовского района весёлые развлечения ожидают гостей 29 декабря с 18:00 до 20:00 и с 1 по 8 января с 14:00 до 16:00.

Развлекательная программа подготовлена для гостей парка «Швейцария». Мероприятия пройдут 30 и 31 декабря с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00, а также, с 1 по 8 января включительно с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00. Подробнее о программе мероприятий в парке «Швейцария» читатйте здесь.

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