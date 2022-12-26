Куда сходить на Новый год 2023 в Нижнем Новгороде: где встретить и на что посмотреть

Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

До Нового года осталось шесть дней, а это значит, что пора окончательно определяться с планами на праздник. Большинство нижегородцев, конечно, уже придумали сценарий новогодней ночи, но и спонтанным решениям есть место. Хотя в Нижнем Новгороде не планируется массовых гуляний, концертов и салюта, это вовсе не значит, что в ночь с 31 декабря на 1 января нельзя отправиться погулять в семейном или дружеском кругу в центр, ближайший парк, сквер.

В преддверии праздника «Комсомолка» публикует подробную афишу развлечений на Новый год 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем, куда сходить и на что посмотреть в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими, а также где будут находиться главные площадки праздничных гуляний.

Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского

В этом году площадь Минина и Пожарского не будет главной точкой празднования, поэтому перекрытие движения здесь не планируется, а красивой елью можно полюбоваться лишь со стороны. Однако это вовсе не означает, что нижегородцы не могут приехать в центр города и погулять. Например, в новогоднюю ночь с 00:30 до 02:30 на стенах и башнях Нижегородского кремля можно будет увидеть 3D-мэппинг шоу.

Затем горожане и гости города могут пойти на главную пешеходную улицу – Большую Покровскую, где с 00:30 до 02:30 выступят два сольных артиста, один дуэт и одна музыкальная группа в рамках программы «Новогоднее соло». Развлекать людей также будут аниматоры в костюмах снеговиков и различных сказочных новогодних персонажей.

Порядок в центре города при этом будут поддерживать городовые, которые также дополнят праздничный антураж.

Большая Покровская. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Парк «Швейцария»

Новогодние активности развернутся и на территории парка «Швейцария». Так, до 03:00 будет работать каток, расположенный прямо возле детского центра. Быстрее всего до него можно добраться через вход рядом с остановкой «Тобольские казармы» (около ТЦ «Океанис»).

Основные гуляния в новогоднюю ночь в парке будут сосредоточены на центральной площади. С 23:00 до 03:00 будут работать фотозоны, ярмарки подарков и угощений, а также будет играть праздничная музыка и волшебную атмосферу создаст яркая иллюминация.

Веселить гостей и поднимать настроение будут также Дед Мороз, Снегурочка, мимы, мишка, заяц, снежинка, снеговики. С этими персонажами можно будет пообниматься, потанцевать, поиграть в игры и, конечно, сделать снимок на память.

Парк «Швейцария». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Заповедные кварталы

Также стоит обратить внимание, что в Заповедных кварталах в новогоднюю ночь откроется мультимедийное шоу от студии Dreamlaser. Оно расскажет о локальном наследии, символах и секретах исторических кварталов. В шоу задействованы две локации, они будут работать с 00:10 и до 04:00.

В Студеном квартале (улица Студеная, дом №14) с помощью шоу нижегородцы узнают, какие секреты хранит это место, кто жил на исторической территории, какие события случались здесь и почему квартал получил такое название. В Квартале Трех Святителей (улица Короленко, дом №17) гости праздника узнают, какие подарки загадывали дети 120 лет назад и о чем они мечтают сейчас. Посещение шоу бесплатное, но по предварительной регистрации.

До Нового года осталось меньше недели. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Парк имени 1 мая

Посмотреть на яркую праздничную иллюминацию, пофотографироваться и насладиться новогодней музыкой можно будет в парке 1 мая. Создавать настроение в новогоднюю ночь с 23:00 до 02:00 здесь будут Дед Мороз и Снегурочка.

– Непосредственно в новогоднюю ночь в парках будет звучать легкая праздничная музыка, Массовой развлекательной программы и анимации не планируется, но для прогулок парки будут открыты, – рассказали в городской администрации.

Так, зарядиться новогодним настроением можно будет в городских парках:

- Автозаводский парк, на территории Второго паркового озера;

- парк «Дубки» и парк Станкозавода в Ленинском районе;

- парк Светлоярский и Сормовский в Сормовском районе;

- детский парк имени Свердлова и парк Победы в Нижегородском районе.

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